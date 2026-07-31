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Квартиры с бассейном в Sirmione, Италия

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2 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Lugana, Италия
Квартира 4 комнаты
Lugana, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 105 м²
GH-SV00048. Великолепные апартаменты в комплексе с бассейном.В центре района Коломбаре город…
$514,596
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Red Feniks Montenegro
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Квартира 4 комнаты в Sirmione, Италия
Квартира 4 комнаты
Sirmione, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 130 м²
GH-SV00094. Новые прекрасные апартаменты рядом с пляжемСирмионе. В районе Коломбаре городка …
$457,158
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Realting.com
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Realting.com
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