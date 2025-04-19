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Виллы с террасой в Сиракузе, Италия

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2 объекта найдено
Вилла в Lido di Noto, Италия
Вилла
Lido di Noto, Италия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 800 м²
Провинция Сиракузы, на берегу прекрасного залива недалеко от городка Ното в стиле барокко пр…
$1,91 млн
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Вилла в San Corrado di Fuori, Италия
Вилла
San Corrado di Fuori, Италия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Не далеко от Ното (Noto), известным своей архитектурой в стиле барокко и праздником цветов, …
$329,800
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Параметры недвижимости в Сиракузе, Италия

с гаражом
с видом на море
с бассейном
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