Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Сиракуза
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Сиракузе, Италия

;
Вилла Удалить
Очистить
1 объект найдено
Вилла 4 комнаты в Сиракуза, Италия
Вилла 4 комнаты
Сиракуза, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 100 м²
BS-145-19. Дом с ремонтом с двойной террасой и видом на море в центре ОртигииДом с ремонтом …
$304,772
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Сиракузе, Италия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти