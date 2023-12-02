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Коммерческая недвижимость в Сиракуза, Италия

2 объекта найдено
Отель 8 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Francofonte, Италия
Отель 8 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Francofonte, Италия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 200 м²
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€3,90 млн
в месяц
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Коммерческая 6 спален с балконом, с террасой, с видом на город в Palazzolo Acreide, Италия
Коммерческая 6 спален с балконом, с террасой, с видом на город
Palazzolo Acreide, Италия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 553 м²
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€470,000
в месяц
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