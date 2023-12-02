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Жильё в Сиракуза, Италия

дома
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5 объектов найдено
Вилла 3 спальни в Сиракуза, Италия
Вилла 3 спальни
Сиракуза, Италия
Комнаты 4
Площадь 200 м²
BS-065-20. Вилла расположенная в заповеднике Племмирио. СицилияКомнат: 6 Общая площадь: 200 …
€120,000
в месяц
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Red Feniks
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Вилла 3 спальни в Carrozzieri, Италия
Вилла 3 спальни
Carrozzieri, Италия
Комнаты 4
Площадь 100 м²
BS-145-19. Дом с ремонтом с двойной террасой и видом на море в центре ОртигииДом с ремонтом …
€260,000
в месяц
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 5 спален в Agnone Fortezza, Италия
Вилла 5 спален
Agnone Fortezza, Италия
Комнаты 6
Площадь 120 м²
BS-146-19. Отреставрированная историческая вилла с прекрасным видом на мореОтреставрированна…
€185,000
в месяц
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Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 7 спален с парковкой, с балконом, с видом на море в Ното, Италия
Вилла 7 спален с парковкой, с балконом, с видом на море
Ното, Италия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 800 м²
Провинция Сиракузы, на берегу прекрасного залива недалеко от городка Ното в стиле барокко пр…
€1,68 млн
в месяц
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Вилла 6 спален с парковкой, с балконом, с террасой в Ното, Италия
Вилла 6 спален с парковкой, с балконом, с террасой
Ното, Италия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Не далеко от Ното (Noto), известным своей архитектурой в стиле барокко и праздником цветов, …
€290,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Сиракуза, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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