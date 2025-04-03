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Квартиры в Serrara Fontana, Италия

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Sant Angelo, Италия
Квартира 3 комнаты
Sant Angelo, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Этаж 1/4
Продаются апартаменты в жилом комплексе “Il Saline” в городе Читта-Сант`Анджело, провинция г…
$161,245
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