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Жильё в Serrara Fontana, Италия

1 объект найдено
Вилла 5 спален в Фонтана, Италия
Вилла 5 спален
Фонтана, Италия
Комнаты 6
Площадь 500 м²
AI-D10. Изумительная вилла на острове Искья с восхитительным видомИзумительная вилла в Форио…
€2,50 млн
в месяц
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Параметры недвижимости в Serrara Fontana, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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