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Виллы с бассейном в Scicli, Италия

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1 объект найдено
Вилла с парковкой, новое здание, с кондиционером в Scicli, Италия
Вилла с парковкой, новое здание, с кондиционером
Scicli, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 100 м²
Виллы «Ле Спинацце» — это современный проект для любителей отдыха на море и природы. Виллы н…
$416,468
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