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Жилье в Scarperia e San Piero, Италия

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1 объект найдено
Вилла 54 комнаты в Unione Montana dei Comuni del Mugello, Италия
Вилла 54 комнаты
Unione Montana dei Comuni del Mugello, Италия
Число комнат 54
Количество спален 16
Кол-во ванных комнат 14
Площадь 1 550 м²
Вилла Medicea Lo Sprocco, утопающая в зеленой долине между Сант-Агата и Гальяно в коммуне Ск…
$4,49 млн
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Параметры недвижимости в Scarperia e San Piero, Италия

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