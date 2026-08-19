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Пентхаусы в Сардинии, Италия

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2 объекта найдено
Пентхаус 4 комнаты в Porto Cervo, Италия
Пентхаус 4 комнаты
Porto Cervo, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
In the luxuriant and characteristic Porto cervo we propose a beautiful four-roomed flat with…
$1,53 млн
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Пентхаус в Альгеро, Италия
Пентхаус
Альгеро, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этот эксклюзивный пентхаус представляет собой уникальную возможность для тех, кто ищет элега…
$1,10 млн
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Параметры недвижимости в Сардинии, Италия

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