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Пентхаусы в Сардиния, Италия

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2 объекта найдено
Пентхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Murta Maria, Италия
Пентхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Murta Maria, Италия
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Этаж 5/5
!!!!! Специальное предложение по цене до 1 мая 2023. Евро 1.250.000,00 !!!!!!!! Пентха…
€1,15 млн
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Пентхаус 3 спальни с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale в Arzachena, Италия
Пентхаус 3 спальни с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale
Arzachena, Италия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
In the luxuriant and characteristic Porto cervo we propose a beautiful four-roomed flat with…
€1,40 млн
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Параметры недвижимости в Сардиния, Италия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
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