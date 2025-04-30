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Виллы с видом на море в Сан-Ремо, Италия

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1 объект найдено
Вилла в Сан-Ремо, Италия
Вилла
Сан-Ремо, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 347 м²
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$2,39 млн
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