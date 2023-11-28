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Квартиры в San Martino della Battaglia, Италия

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1 объект найдено
Квартира 3 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
Комнаты 4
Площадь 185 м²
GH-DV3553. Новые пентхаусы с видом на озероВ нескольких минутах ходьбы от Золотого пляжа в и…
€628,000
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