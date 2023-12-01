Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Жилая
  4. San Giovanni di Fassa
  5. Виллы

Виллы в San Giovanni di Fassa, Италия

Вилла В архив
Очистить
1 объект найдено
Вилла 5 спален с мебелью, с кондиционером, с садом в Comun General de Fascia, Италия
Вилла 5 спален с мебелью, с кондиционером, с садом
Comun General de Fascia, Италия
Количество спален 5
Площадь 190 м²
Прекрасная вилла располагается в городе Валь-ди-Фьемме, Трентино — Альто-Адидже. Двухквартир…
€780,000
в месяц
Оставить заявку

Параметры недвижимости в San Giovanni di Fassa, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти