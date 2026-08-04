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Квартиры с бассейном в Salo, Италия

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3 объекта найдено
Квартира в Salo, Италия
Квартира
Salo, Италия
Площадь 85 м²
GH-PV006493-3. Эксклюзивные трехкомнатные апартаменты с садомпредлагает на продажу эту очаро…
$565,000
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Квартира 3 комнаты в Salo, Италия
Квартира 3 комнаты
Salo, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 108 м²
GH-LV04815-5C. Апартаменты в отремонтированном здании центр СалоСало, в историческом центре,…
$480,602
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Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 2 комнаты в Salo, Италия
Квартира 2 комнаты
Salo, Италия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 104 м²
GH-LV04820-1C. Апартаменты в комплексе в городе СалоСало, в историческом центре, в нескольки…
$445,436
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Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
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