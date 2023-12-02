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Виллы в Салерно, Италия

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5 объектов найдено
Вилла в Палермо, Италия
Вилла
Палермо, Италия
Недвижимость находится в Сан-Пьетро, территория Кастроново-ди-Сицилия. Он состоит из подвала…
€200,000
в месяц
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Вилла с кондиционером, с видом на море, с садом в Позитано, Италия
Вилла с кондиционером, с видом на море, с садом
Позитано, Италия
Площадь 8 м²
Шикарная вилла расположена в Позитано, Кампания. На вилле – просторная гостиная, светлые ст…
€10,00 млн
в месяц
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Вилла с кондиционером, с видом на море, с садом в Позитано, Италия
Вилла с кондиционером, с видом на море, с садом
Позитано, Италия
Площадь 6 м²
Роскошная вилла расположена в Позитано, Кампания. В доме есть – 6 спален и 6 ванных комнат,…
€10,00 млн
в месяц
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Вилла с кондиционером, с садом, с интернетом в Позитано, Италия
Вилла с кондиционером, с садом, с интернетом
Позитано, Италия
Площадь 8 м²
Красивая вилла расположена в Позитано, Кампания. На вилле – 8 спален с ванными комнатами, к…
€7,00 млн
в месяц
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Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Позитано, Италия
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Позитано, Италия
Количество спален 4
Площадь 150 м²
Прекрасная вилла находится на острове Искья, Кампания. Дом имеет потрясающие виды на национа…
€1,50 млн
в месяц
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Параметры недвижимости в Салерно, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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