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Виллы в Rovereto, Италия

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1 объект найдено
Вилла 4 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Rovereto, Италия
Вилла 4 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Rovereto, Италия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
This villa is situated in a unique location on the most beautiful hill in Rovereto and is al…
€830,000
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