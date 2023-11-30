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Пентхаусы в Rovereto, Италия

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1 объект найдено
Пентхаус 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Marco, Италия
Пентхаус 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Marco, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 247 м²
Imagine crossing the doorstep of a dream penthouse, where every detail has been designed to …
€675,000
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