Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Roma Capitale
  4. Жилая
  5. Таунхаус
  6. Терраса

Таунхаусы с террасой в Roma Capitale, Италия

Таунхаус Удалить
Очистить
1 объект найдено
Таунхаус в Фьюмичино, Италия
Таунхаус
Фьюмичино, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Продается трех уровневая вилла, общей площадью 120 кв.м., с террасой и садом. Вилла находитс…
$261,207
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Roma Capitale, Италия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти