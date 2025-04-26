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Кафе и рестораны в Roma Capitale, Италия

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1 объект найдено
Ресторан, кафе 120 м² в Рим, Италия
Ресторан, кафе 120 м²
Рим, Италия
Площадь 120 м²
Выставлено на продажу коммерческое помещение - престижный ресторан в историческом центре Рим…
$1,53 млн
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