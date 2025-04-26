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Продажа офисных помещений в Roma Capitale, Италия

коммерческая недвижимость
36
отели
11
магазины
5
1 объект найдено
Офис 1 000 м² в Рим, Италия
Офис 1 000 м²
Рим, Италия
Площадь 1 000 м²
● полностью обособленное, имеет 3 независимых входа + 1 еще один внутренний вход через сосед…
$4,76 млн
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