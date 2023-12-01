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Пентхаусы в Riva del Garda, Италия

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1 объект найдено
Пентхаус 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Riva del Garda, Италия
Пентхаус 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Riva del Garda, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 197 м²
We offer for sale a penthouse of rare beauty located in the heart of Riva del Garda. This pr…
€1,35 млн
в месяц
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