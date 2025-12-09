Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Реджо-ди-Калабрия
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Реджо-ди-Калабрии, Италия

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Monasterace, Италия
Квартира 3 комнаты
Monasterace, Италия
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 3
КВАРТИРА С ВИДОМ НА МОРЕ В КАЛАБРИИ.СРОЧНАЯ ПРОДАЖА, ИДЕАЛЬНА ДЛЯ СДАЧИ В ПОСУТОЧНУЮ АРЕН…
$46,605
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Реджо-ди-Калабрии, Италия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти