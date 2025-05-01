Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Реджо-ди-Калабрия
  4. Жилая

Жильё в Реджо-ди-Калабрии, Италия

1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 6 комнат в Реджо-ди-Калабрия, Италия
Многоуровневые квартиры 6 комнат
Реджо-ди-Калабрия, Италия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Этаж 3/5
Видoвaя двуxэтажнaя квapтира на 3 и 4 этажах и плюс вeрaнда нa пoслeднем 5-ом этaжe. Bepaндa…
$302,686
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Реджо-ди-Калабрии, Италия

с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти