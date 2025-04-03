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Виллы с бассейном в Рагуза, Италия

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2 объекта найдено
Вилла с парковкой, новое здание, с кондиционером в Scicli, Италия
Вилла с парковкой, новое здание, с кондиционером
Scicli, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 100 м²
Виллы «Ле Спинацце» — это современный проект для любителей отдыха на море и природы. Виллы н…
$414,757
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Вилла с парковкой, новое здание, с кондиционером в Scicli, Италия
Вилла с парковкой, новое здание, с кондиционером
Scicli, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
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$491,159
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Параметры недвижимости в Рагуза, Италия

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