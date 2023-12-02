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Виллы в Рагуза, Италия

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3 объекта найдено
Вилла 4 спальни с парковкой, новое здание, с кондиционером в Scicli, Италия
Вилла 4 спальни с парковкой, новое здание, с кондиционером
Scicli, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
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€450,000
в месяц
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Вилла 3 спальни с парковкой, новое здание, с кондиционером в Scicli, Италия
Вилла 3 спальни с парковкой, новое здание, с кондиционером
Scicli, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 100 м²
Виллы «Ле Спинацце» — это современный проект для любителей отдыха на море и природы. Виллы н…
€380,000
в месяц
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Вилла 6 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Рагуза, Италия
Вилла 6 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Рагуза, Италия
Количество спален 6
Площадь 360 м²
Уютная вилла расположена в Скольере, Сицилия. Всего в нескольких минутах езды Катания. Площа…
€980,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Рагуза, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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