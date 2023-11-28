Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Коммерческая
  4. Тренто

Коммерческая недвижимость в Тренто, Италия

2 объекта найдено
Магазин 5 комнат с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale в Предаццо, Италия
Магазин 5 комнат с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale
Предаццо, Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 306 м²
Это ресторан-пиццерия, расположенный в центре Предаццо, в самом сердце Доломитовых Альп, и д…
€598,000
Оставить заявку
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, в центре города в Comun General de Fascia, Италия
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, в центре города
Comun General de Fascia, Италия
Площадь 20 м²
Великолепный шале-отель 4* расположен на популярном горнолыжном курорте Валь-ди-Фасса, Трент…
€6,50 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти