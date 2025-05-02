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Шале с гаражом в Тренто, Италия

2 объекта найдено
Шале 5 спален в Предаццо, Италия
Шале 5 спален
Предаццо, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Продается вилла, расположенная в посёлке Валь-ди-Фьемме, в живописном, солнечном месте, с па…
$823,603
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Шале 7 спален в Pinzolo, Италия
Шале 7 спален
Pinzolo, Италия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
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$1,47 млн
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Параметры недвижимости в Тренто, Италия

с террасой
с видом на горы
Недорогая
Элитная
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