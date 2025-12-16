Показать объекты на карте Показать объекты списком
Квартиры в Pordenone, Италия

2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Barcis, Италия
Квартира 2 комнаты
Barcis, Италия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 2/4
Новый жилой комплекс находится на северо-востоке Италии, у подножия национального парка Доло…
$58,524
Квартира 1 комната в Barcis, Италия
Квартира 1 комната
Barcis, Италия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 3/4
Готовый жилой комплекс бизнес-класса, г. Барчис, Фриули-Венеция-Джулия, провинция Порденоне,…
$185,794
Параметры недвижимости в Pordenone, Италия

