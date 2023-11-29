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Земельные участки в Пиза, Италия

1 объект найдено
Земельные участки с садом, у моря, с инфраструктурой в Вольтерра, Италия
Земельные участки с садом, у моря, с инфраструктурой
Вольтерра, Италия
Площадь 6 000 м²
Земельный участок располагается среди тосканских холмов, примерно в 3 км от исторического го…
€210,000
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