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Таунхаусы в Пьетрасанте, Италия

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1 объект найдено
Таунхаус в Marina di Pietrasanta, Италия
Таунхаус
Marina di Pietrasanta, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Марина ди Пиетрасанта, половина дома рядом с морем. Продаётся половина дома, с 3-х сторон о…
$399,010
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