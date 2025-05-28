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Инвестиционная недвижимость в Пьетрасанте, Италия

Инвестиционная Удалить
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1 объект найдено
Инвестиционная в Marina di Pietrasanta, Италия
Инвестиционная
Marina di Pietrasanta, Италия
Количество спален 40
Кол-во ванных комнат 44
Отель на побережье Версилии имеет стратегически выгодное расположение и находится в отличном…
Цена по запросу
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