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Земельные участки в Палермо, Италия

1 объект найдено
Земельные участки в Borgetto, Италия
Земельные участки
Borgetto, Италия
Строительный участок площадью 1757 кв.м. с возможностью строительства 2 вилл по 180 кв.м каж…
€115,000
в месяц
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