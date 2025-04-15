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Дома с видом на горы в Падуе, Италия

2 объекта найдено
Дом 3 спальни в Teolo, Италия
Дом 3 спальни
Teolo, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Двухэтажный дом расположен на холме в живописном месте городка Теоло, в самом центре региона…
$509,643
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Дом 4 спальни в Teolo, Италия
Дом 4 спальни
Teolo, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Двухэтажный дом, общей площадью 200 кв.м. расположен в Теоло — средневековом поселении, в оч…
$385,064
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Параметры недвижимости в Падуе, Италия

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