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Виллы с бассейном в Ольбия, Италия

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1 объект найдено
Вилла с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Ольбия, Италия
Вилла с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Ольбия, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Вилла на Сардинии находится в зоне Монтиканалья, в нескольких минутах от Порто-Черво. С терр…
$1,20 млн
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