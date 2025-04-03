Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Ольбия
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Гараж

Виллы с гаражом в Ольбия, Италия

Вилла Удалить
Очистить
1 объект найдено
Вилла с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Ольбия, Италия
Вилла с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Ольбия, Италия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 400 м²
Вилла на Сардинии расположена в Порто-Ротондо, на улице Пунта Лада с террасой и великолепным…
$2,84 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов