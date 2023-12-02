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Жильё в Нуоро, Италия

1 объект найдено
Вилла 4 спальни с бассейном в Mamujada Mamoiada, Италия
Вилла 4 спальни с бассейном
Mamujada Mamoiada, Италия
Комнаты 5
Площадь 350 м²
VB-71000. Вилла с большим земельным участком в 500 метрах от моряСардиния, провинция Нуоро в…
€700,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Нуоро, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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