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Виллы с гаражом в Ното, Италия

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1 объект найдено
Вилла с парковкой, с балконом, с видом на море в Ното, Италия
Вилла с парковкой, с балконом, с видом на море
Ното, Италия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 800 м²
Провинция Сиракузы, на берегу прекрасного залива недалеко от городка Ното в стиле барокко пр…
$1,82 млн
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