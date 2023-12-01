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Виллы в Неттуно, Италия

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2 объекта найдено
Вилла с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Неттуно, Италия
Вилла с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Неттуно, Италия
Площадь 3 м²
Симпатичный дом расположен на первой береговой линии в Неттуно, Лацио. На вилле есть простор…
€230,000
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Вилла 5 спален с мебелью, с кондиционером, в центре города в Неттуно, Италия
Вилла 5 спален с мебелью, с кондиционером, в центре города
Неттуно, Италия
Количество спален 5
Площадь 192 м²
Потрясающая вилла находится на курорте Неттуно, Лацио. Дом располагается в спокойном районе,…
€250,000
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