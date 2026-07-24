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Виллы с гаражом в Monza and Brianza, Италия

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1 объект найдено
Вилла 18 комнат в Монца, Италия
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Вилла 18 комнат
Монца, Италия
Число комнат 18
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 600 м²
Количество этажей 4
РОСКОШНАЯ ЧАСТНАЯ ВИЛЛА В МОНЦЕ — 600 М² В ОДНОМ ИЗ САМЫХ ПРЕСТИЖНЫХ РАЙОНОВ Италия • Мон…
$3,42 млн
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Параметры недвижимости в Monza and Brianza, Италия

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