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Отели в Местре, Италия

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1 объект найдено
Отель в Местре, Италия
Отель
Местре, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
IT-200618-4. Отель 4 * Венеция. МестреПродается  4 * Отель имеет 98 номеров, из которых 8 но…
$12,31 млн
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