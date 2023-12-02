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Коммерческая недвижимость в Мессина, Италия

1 объект найдено
Коммерческая с кондиционером, с видом на море, с садом в Мессина, Италия
Коммерческая с кондиционером, с видом на море, с садом
Мессина, Италия
Шикарная вилла располагается в Сант'Агата - ди - Милителло, Сицилия. Дом оформлен под отель.…
€3,50 млн
в месяц
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