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Квартиры в Мессина, Италия

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в центре города, с садом, с интернетом в Таормина, Италия
Квартира 2 спальни в центре города, с садом, с интернетом
Таормина, Италия
Количество спален 2
Площадь 95 м²
Великолепные апартаменты расположена в центре Таормины, Сицилия. Дом окружен садом и в неск…
€750,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Мессина, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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