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Жильё в Мессина, Италия

3 объекта найдено
Вилла 3 спальни в Santa Marina Salina, Италия
Вилла 3 спальни
Santa Marina Salina, Италия
Комнаты 4
Площадь 200 м²
VB-12000. Красивая вилла на море в СицилииВилла 200 кв. м находится на Острове Салина - втор…
€2,80 млн
в месяц
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Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с садом в Мессина, Италия
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с садом
Мессина, Италия
Количество спален 3
Площадь 220 м²
Роскошная вилла расположена в 2 км. от Таормины в Летоянни, Сицилия. Дом расположен на терри…
€1,59 млн
в месяц
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Квартира 2 спальни в центре города, с садом, с интернетом в Таормина, Италия
Квартира 2 спальни в центре города, с садом, с интернетом
Таормина, Италия
Количество спален 2
Площадь 95 м²
Великолепные апартаменты расположена в центре Таормины, Сицилия. Дом окружен садом и в неск…
€750,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Мессина, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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