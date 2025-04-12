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Виллы с бассейном в Матере, Италия

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1 объект найдено
Вилла с балконом, новое здание, с кондиционером в Policoro, Италия
Вилла с балконом, новое здание, с кондиционером
Policoro, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
К продаже предлагается эксклюзивная вилла VL/1-7, расположенная в Лагуне, с частным пляжем и…
$703,782
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Параметры недвижимости в Матере, Италия

с гаражом
с террасой
с видом на море
Недорогая
Элитная
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