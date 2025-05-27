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Таунхаусы в Массарозе, Италия

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1 объект найдено
Таунхаус в Stiava, Италия
Таунхаус
Stiava, Италия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
На холмах Версилии, продается вилла (необходим ремонт) с одобренным проектом для строительст…
$900,355
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