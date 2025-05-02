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Таунхаусы в Мачерате, Италия

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1 объект найдено
Таунхаус 12 комнат в Civitanova Marche, Италия
Таунхаус 12 комнат
Civitanova Marche, Италия
Число комнат 12
Площадь 500 м²
Многоуровневый дом с внутренним подъемником в 200 метрах от моря. Пять кондиционированных ур…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Мачерате, Италия

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