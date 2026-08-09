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Отели в Мачерате, Италия

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коммерческая недвижимость
9
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2 объекта найдено
Отель 600 м² в Borgo Pintura, Италия
Отель 600 м²
Borgo Pintura, Италия
Число комнат 16
Площадь 600 м²
Ссылочный номер: N1485Название недвижимости: Casa MisticaРасположение: в странеГород / Город…
Цена по запросу
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Отель 3 000 м² в Porto Recanati, Италия
Отель 3 000 м²
Porto Recanati, Италия
Число комнат 55
Площадь 3 000 м²
Дом рядом с центром с садом и небольшой церковной структурой в отличном состоянии из кирпича…
Цена по запросу
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