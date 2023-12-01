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Виллы в Luino, Италия

Вилла В архив
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3 объекта найдено
Вилла в Luino, Италия
Вилла
Luino, Италия
Площадь 1 300 м²
VB-061119. Прекрасная вилла в стиле либерти с видом на озероВилла в Луино, прямо на границе …
€4,90 млн
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Red Feniks
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Вилла в Luino, Италия
Вилла
Luino, Италия
Площадь 500 м²
VB-061119-1. Классическая вилла в стиле либертиЛуино прекрасный город, в церквях дают извест…
€4,00 млн
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 5 спален в Poppino, Италия
Вилла 5 спален
Poppino, Италия
Комнаты 6
Площадь 950 м²
AS-VF-26. Вилла на озере Маджоре Озеро Маджоре – городок Луино. Вилла “Бароци” в неоклассиче…
€8,00 млн
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Realting.com
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