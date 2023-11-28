Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Коммерческая
  4. Лукка
  5. Гостиницы, отели

Отели в Лукка, Италия

коммерческая недвижимость
5
Отель В архив
Очистить
1 объект найдено
Отель 5 спален в Forte dei Marmi, Италия
Отель 5 спален
Forte dei Marmi, Италия
Комнаты 6
TIV-00885.00002. Уютный отель 4* у берегов Тосканы4* отель в очень тихом районе города в 200…
€11,00 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384 +38268803384 swetatim@bk.ru
Realting.com
Перейти