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Дома с террасой в Lonato del Garda, Италия

виллы
15
1 объект найдено
Дом 5 спален в Lonato del Garda, Италия
Дом 5 спален
Lonato del Garda, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 500 м²
Дом расположен в Лонато-дель-Гарда. Год постройки 1918. Трех этажный дом находится в живопис…
$1,25 млн
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